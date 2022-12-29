



Эрдоган отменил пенсионный возраст для миллионов турок

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду отменил требование пенсионного возраста, позволив более 2 миллионам рабочих выйти на пенсию немедленно.

Заявление президента было сделано менее чем за шесть месяцев до выборов во время пресс-конференции, посвященной народному движению.



Правящая партия Эрдогана на прошлой неделе резко повысила минимальную заработную плату в рамках кампании государственной поддержки, подорванной инфляцией, падением лиры и резким падением уровня жизни.



Новым механизмом смогут воспользоваться люди, которые начали работать до сентября 1999 года, когда изменился закон, регулирующий пенсионные требования, и которые имеют 20-25 лет трудового стажа, зарегистрированного в системе социального обеспечения.



Ранее пенсионный возраст был установлен в 58 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Пока неясно, насколько эффективной будет новая система, но Эрдоган сказал, что 2,25 миллиона человек имеют право на немедленную пенсию. В настоящее время в Турции насчитывается 13,9 млн пенсионеров.



Рабочие группы протестовали против требования о минимальном пенсионном возрасте в течение нескольких лет, требуя, чтобы вместо этого от рабочих требовалось просто отработать обязательное количество рабочих дней для выхода на пенсию. Считается, что этот шаг обеспечит поддержку Эрдогану перед важными выборами, которые должны состояться в июне.