



Эрдоган отдал дань уважения казненному премьеру накануне голосования в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал дань уважения своему казненному исламскому предшественнику в субботу в последней попытке сплотить свою консервативную базу накануне исторического второго тура выборов.



Визит Эрдогана в мавзолей Аднана Мендереса в Стамбуле вернул его к человеку, которого он упомянул, когда созвал досрочные выборы на 14 мая, чтобы облегчить себе путь к беспрецедентному третьему десятилетию правления.



Мендереса судили и повесили через год после того, как военные устроили переворот в 1960 году, чтобы вернуть Турцию на более светский курс.



Эрдоган пережил попытку путча против своего исламского правительства в 2016 году.



"Эпоха переворотов и хунт закончилась. Я еще раз призываю вас подойти к урнам для голосования. Завтра особенный день для всех нас", — заявил Эрдоган после возложения венка к могиле своего наставника.



В январе Эрдоган сказал своим последователям, что хочет продолжить борьбу Мендереса за религиозные права и националистические идеи в официально светской, но преимущественно мусульманской республике с населением 85 миллионов человек.



Накануне первого тура он нанес столь же символический визит в знаменитую мечеть Святой Софии в Стамбуле.



Превращение им древней резиденции восточного христианства в мечеть в 2020 году укрепило его статус героя среди более бедных и сельских избирателей, которые помогли ему удержаться у власти с 2003 года.



Две недели назад Эрдоган опередил лидера светской оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти на пять процентных пунктов.



Но его неспособность преодолеть 50-процентный порог привела к первому второму туру в воскресенье в Турции и подчеркнула постепенное ослабление поддержки Эрдогана.

