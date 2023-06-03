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эрдоган
03.06.2023 15:27 Алина Груднева

Эрдоган официально принес присягу

В субботу, 3 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу.

Церемония инаугурации переизбранного лидера страны состоялась в Великом национальном собрании Турции.

Таким образом, Эрдоган сегодня официально вступает в должность вплоть до 2028 года.

Что примечательно, он уже в третий раз избран президентом Турции.
 

Напомним, на выборах президента Турции, которые состоялись 28 мая, Эрдоган обошел кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу менее чем на 5%, получив 52,18% голосов. Сегодня на церемонии инаугурации ему вручили протокол о победе во 2-м туре.

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