



Эрдоган официально принес присягу

В субботу, 3 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу.



Церемония инаугурации переизбранного лидера страны состоялась в Великом национальном собрании Турции.



Таким образом, Эрдоган сегодня официально вступает в должность вплоть до 2028 года.



Что примечательно, он уже в третий раз избран президентом Турции.





Напомним, на выборах президента Турции, которые состоялись 28 мая, Эрдоган обошел кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу менее чем на 5%, получив 52,18% голосов. Сегодня на церемонии инаугурации ему вручили протокол о победе во 2-м туре.