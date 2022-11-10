



Эрдоган очень доволен отступлением России из Херсона

Решение, которое Россия приняла относительно Херсона, является положительным и важным. Турция продолжит свою посредническую деятельность, прилагая усилия для достижения мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



"Мы продолжаем нашу посредническую деятельность. Сказать, когда война закончится, сложно. Решение, которое приняла РФ относительно Херсона, является положительным и важным решением”, - отметил Эрдоган.



Президент Турции заверил, что телефонная дипломатия для достижения мира будет продолжена.



“Я не знаю, будет ли Россия участвовать в G-20, но если будет, у нас будет возможность встретиться. В противном случае будем продолжать телефонную дипломатию с РФ. Наше желание состоит в том, чтобы обеспечить переход из мира, где царит война, в мир, где царит мир", - сказал Эрдоган.



Что касается достижения согласия с Путиным о возобновлении работы "по зерновому коридору", Эрдоган отметил, что это была реализация политики лидерства.