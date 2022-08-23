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Эрдоган объявил о поддержке палестинцев
23.08.2022 23:03 Алина Груднева

Эрдоган объявил о поддержке палестинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Палестинской автономии поддержку.

 
Соответствующее заявление он сделал во время встречи с председателем ПА Махмудом Аббасом.
 
"Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку палестинского вопроса. Наоборот, наши палестинские братья также заявляют, что эти шаги будут способствовать решению палестинского вопроса и улучшению положения палестинского народа", - сказал Эрдоган.
 
Аббас поблагодарил Анкару за ее "непоколебимую поддержку" палестинцев.
 
"Мы знаем об их поддержке законных прав, свободы и независимости палестинцев. Мы знаем, что Турция и ее институты поддерживают палестинский народ и палестинское государство во всех сферах на международной арене", - сказал он.

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