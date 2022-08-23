



Эрдоган объявил о поддержке палестинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Палестинской автономии поддержку.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с председателем ПА Махмудом Аббасом.

"Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку палестинского вопроса. Наоборот, наши палестинские братья также заявляют, что эти шаги будут способствовать решению палестинского вопроса и улучшению положения палестинского народа", - сказал Эрдоган.

Аббас поблагодарил Анкару за ее "непоколебимую поддержку" палестинцев.

"Мы знаем об их поддержке законных прав, свободы и независимости палестинцев. Мы знаем, что Турция и ее институты поддерживают палестинский народ и палестинское государство во всех сферах на международной арене", - сказал он.