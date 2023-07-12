



Эрдоган объяснил, как командиров из "Азовстали" передали Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что разрешение забрать в Украину командиров-защитников "Азовстали" в конце концов сыграло в позитивную сторону в отношениях с Россией.



Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.



Эрдоган отметил, что договоренности о том, что военные командиры, которые защищали "Азовсталь", должны оставаться в Турции, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией.



Турция предоставила им убежище для выполнения российско-украинской договоренности.



"Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас", – пояснил он.



По словам Эрдогана, защитники "Азовстали" смогли поехать домой в Украину потому, что об этом попросил президент Владимир Зеленский.



"Когда мы получили этот запрос – то мы отдали этих командиров", – сказал турецкий президент.



Эрдоган отметил, что не считает, что это плохо повлияло на отношения с Россией.



"Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив", – заявил он.



По его словам, эта тема возможно будет обсуждаться на встрече с Путиным в сентябре.



