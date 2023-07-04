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Эрдоган не отступает: Турция и дальше будет блокировать вступление Швеции в НАТО
04.07.2023 10:01 Раиса Вовк

Эрдоган не отступает: Турция и дальше будет блокировать вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал и в дальнейшем блокировать заявление Швеции на вступление в НАТО, пока "требования не будут выполнены". 

Он сказал, что Турция "не отступит" от своей позиции против вступления Швеции в НАТО, пока не будут выполнены все ее требования, передает CNN.

Эрдоган отметил, что ожидания Турции были четко сформулированы и что "мы защищаем те же принципы, которые мы защищали в прошлом году".

"Мы не хотим, чтобы они давали убежище сепаратистским организациям и негодяям из FETÖ. И я хочу, чтобы все знали, что мы не отступим, пока все эти требования не будут выполнены", – сказал турецкий президент.

FETÖ в Турции называют последователей религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года находится в изгнании в американском штате Пенсильвания. Эрдоган обвинил его в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Членство Швеции до сих пор не ратифицировали только две страны – Венгрия и Турция. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм все еще хочет присоединиться к НАТО до или на саммите в Вильнюсе, хотя эта цель может не реализоваться.

Эрдоган ранее заявлял, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО. По неофициальной информации, Анкара якобы требует от Швеции выдать или выслать подозреваемых курдских сепаратистов до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. 

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