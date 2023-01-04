



Эрдоган намерен предложить Путину посредничество Турции в конфликте с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским намерен вновь предложить посредничество Анкары по урегулированию российско-украинского конфликта, пишут российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник.



"Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать своё посредничество", — сообщил источник.



Он также подтвердил, что эта тема будет обсуждаться в ходе намеченных на среду, 4 января, телефонных разговоров.