



Эрдоган надеется на продление "прекращения огня" в Украине

Анкара надеется на то, что так называемый режим прекращения огня в Украине будет продлен.



Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.



"Турция надеется на продление действия режима прекращения огня, объявленного Россией по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине", - сказал он.



Напомним, что 7 января, несмотря на "рождественское перемирие", под обстрел попал город Бахмут в Донецкой области, в результате чего погибли два человека, более 10 получили ранения.



В министерстве обороны РФ в ответ на обвинения Украины заверили, будто артиллерийский обстрел был произведен в качестве "ответной меры".



"Война на сегодня имеет тенденцию к тому, чтобы зайти в тупик, и, как мы видим, ни одна из сторон не в состоянии одержать решающую победу на поле боя. Но мы продолжим работать над прекращением огня на поле боя, особенно вокруг Запорожской атомной электростанции. Атомная электростанция - это самая большая угроза безопасности для всех", - отметил Калын.