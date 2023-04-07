



Эрдоган: мусульманский мир должен объединиться против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал напряженность в сфере безопасности в Израиле.



Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом Ираном Ибрагимом Раиси.



"Исламский мир должен объединиться против израильских нападений в ПА", — цитируют его слова местные СМИ.



Такое заявление он сделал на фоне ударов, нанесенных Израилем по Газе в ответ на ракетные обстрелы.



"Чтобы предотвратить новый виток насилия, Эрдоган сказал, что было бы полезно выступить с инициативами, чтобы привести все стороны к здравому смыслу", — сказано в сообщении.



Эрдоган также призвал Раиси совместно продолжать усилия на международных платформах для сохранения статуса святых мест.

