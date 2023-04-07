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Эрдоган: мусульманский мир должен объединиться против Израиля
07.04.2023 17:36 Алина Груднева

Эрдоган: мусульманский мир должен объединиться против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал напряженность в сфере безопасности в Израиле.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с президентом Ираном Ибрагимом Раиси.

"Исламский мир должен объединиться против израильских нападений в ПА", — цитируют его слова местные СМИ.

Такое заявление он сделал на фоне ударов, нанесенных Израилем по Газе в ответ на ракетные обстрелы.

"Чтобы предотвратить новый виток насилия, Эрдоган сказал, что было бы полезно выступить с инициативами, чтобы привести все стороны к здравому смыслу", — сказано в сообщении.

Эрдоган также призвал Раиси совместно продолжать усилия на международных платформах для сохранения статуса святых мест.
 

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