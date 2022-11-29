



Эрдоган: Между РФ и Украиной возможно дипломатическое решение разногласий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" и обмен пленными между РФ и Украиной доказали возможность дипломатического урегулирования. Об этом сообщило агентство Anadolu.



Выступая на заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Organisation of Islamic Cooperation OIC, турецкий лидер обратил внимание на тему войны между РФ и Украиной, отметив, что Анкара с первого дня кризиса стремилась разрешить ситуацию.



"Благодаря тесным дружеским отношениям с лидерами обеих стран, нам удалось организовать различные встречи по Украине. "Зерновое соглашение" и обмен пленными между РФ и Украиной доказали возможность дипломатического урегулирования разногласий", – подчеркнул Эрдоган.



Президент Турции добавил, что благодаря "зерновому соглашению" стал возможен экспорт более 11 миллионов тонн агропродукции из черноморских портов Украины.



Политик выразил надежду, что продление соглашения на 120 дней поможет жителям африканских стран преодолеть проблемы в продовольственной сфере.

