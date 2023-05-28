



Эрдоган лидирует в первых неофициальных подсчетах голосов во втором туре

Предварительные неофициальные результаты официального турецкого информационного агентства Anadolu показывают, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует после обработки 49% избирательных урн.



Согласно Anadolu у Эрдогана 56% голосов, а у его соперника Кемаля Киличдароглу - 44%.



Между тем информационное агентство АНКА, близкое к оппозиции, показывает результаты в 51% для Кылычдароглу и в 49% для Эрдогана, при обработке 52% урн для голосования.



Избирательная комиссия Турции отправляет свои собственные данные политическим партиям на протяжении всего подсчета голосов, но объявляет официальные результаты только через несколько дней.



