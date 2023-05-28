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Эрдоган лидирует в первых неофициальных подсчетах голосов во втором туре
28.05.2023 19:25 Ирина Демьянова

Эрдоган лидирует в первых неофициальных подсчетах голосов во втором туре

Предварительные неофициальные результаты официального турецкого информационного агентства Anadolu показывают, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует после обработки 49% избирательных урн.

Согласно Anadolu у Эрдогана 56% голосов, а у его соперника Кемаля Киличдароглу - 44%.

Между тем информационное агентство АНКА, близкое к оппозиции, показывает результаты в 51% для Кылычдароглу и в 49% для Эрдогана, при обработке 52% урн для голосования.

Избирательная комиссия Турции отправляет свои собственные данные политическим партиям на протяжении всего подсчета голосов, но объявляет официальные результаты только через несколько дней.

 

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