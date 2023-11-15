



Эрдоган: Израиль - террористическое государство, конец Нетаниягу близок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разразился новой порцией антиизраильских высказываний из-за продолжающейся операции ЦАХАЛа в Газе.



В частности, он обозвал Израиль "террористическим государством", которое "совершает военные преступления".



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"Израиль реализует стратегию полного уничтожения города и его людей. Я открыто говорю, что Израиль является террористическим государством", - отметил Эрдоган, выступая перед членами своей партии.



Также он вновь накинулся на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, предрекая ему "близкий конец".



"Я говорю Нетаниягу: у вас есть атомная бомба? Объясни, а он не может объяснить. О, Израиль, у тебя есть атомная бомба, и ты угрожаешь ею. Сколько бы у тебя ни было ядерного оружия, твой конец близок", — отметил он.



В среду, 15 октября, Эрдоган также созвонился с премьер-министром Италии Джорджио Мэлони, сказав ей, что рассчитывает на поддержку европейского государства в достижении прекращения огня в Газе.