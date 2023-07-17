



Эрдоган исключил уход Турции с севера Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность вывода турецких военных с севера Сирии, но также заявил, что готов встретиться с президентом этой страны Башаром Асадом, сообщает агентство Anadolu.



"Мы не против встречи с Асадом, мы могли бы встретиться, но все дело в их подходе к нам", – заявил он в понедельник, 17 июля.



В то же время, он исключил возможность ухода Турции из районов на севере Сирии, где турецкие силы проводят военные операции против курдских группировок с 2016 года.



"Прямо сейчас Асад, к сожалению, хочет, чтобы Турция ушла с севера Сирии, это невозможно, мы там боремся с терроризмом. Турция постоянно находится там под угрозой", – подчеркнул турецкий президент.