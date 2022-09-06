



Эрдоган: Европа проведет зиму с серьезными проблемами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прогнозирует тяжелую зиму в Европе.

Он считает, что страны ЕС сами в этом виноваты.

"В настоящее время у нас нет дефицита природного газа. На самом деле Европа пожинает то, что посеяла. Конечно, отношение Европы к господину Путину, введение санкций, неизбежно привело к ситуации, когда Путин дал понять: "Если вы так поступаете, то и я так поступлю", - сказал он.

По словам Эрдогана, Путин использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие.

"Самым важным из них является природный газ. Мы этого не хотим, но такая ситуация сейчас складывается в Европе, и я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У нас такой проблемы нет", - подчеркнул он.