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Эрдоган: Европа проведет зиму с серьезными проблемами
06.09.2022 18:46 Алина Груднева

Эрдоган: Европа проведет зиму с серьезными проблемами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прогнозирует тяжелую зиму в Европе.

 
Он считает, что страны ЕС сами в этом виноваты.
 
"В настоящее время у нас нет дефицита природного газа. На самом деле Европа пожинает то, что посеяла. Конечно, отношение Европы к господину Путину, введение санкций, неизбежно привело к ситуации, когда Путин дал понять: "Если вы так поступаете, то и я так поступлю", - сказал он.
 
По словам Эрдогана, Путин использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие. 
 
"Самым важным из них является природный газ. Мы этого не хотим, но такая ситуация сейчас складывается в Европе, и я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У нас такой проблемы нет", - подчеркнул он.
 

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