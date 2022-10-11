



Эрдоган: Европа без газа не останется

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помочь Европе с газом.



Известно, что Турция начала работу по увеличению мощностей Трансанатолийского газопровода в сотрудничестве с Азербайджаном. Страны рассчитывают увеличить мощность в два раза - с 16 до 32 миллиардов кубометров.



"Мы переживаем процесс, в ходе которого предпринимаем важные шаги в области энергетики. Мы провели подготовительную работу, заполнив наши газовые хранилища на 100%. Вместе с Азербайджаном мы начали работы по увеличению мощности до 32 миллиардов кубометров для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы", - заявил Эрдоган.