



Эрдоган - Афинам: не стоит провоцировать турецких военных

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции, напомнив о событиях события 1919 года. Президент призвал Афины не провоцировать турецких военных.



"Если продолжите нынешний курс провокаций, то заплатите высокую цену. Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте об Измире", - заявил Эрдоган.



Согласно информации СМИ, турецкий лидер намекает на события 1919 года, когда Измир заняли греческие военные, а вскоре после этого их из города выбили войска Мустафы Кемаля Ататюрка.