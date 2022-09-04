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Эрдоган - Афинам: не стоит провоцировать турецких военных
04.09.2022 01:32 Александр Юзовский

Эрдоган - Афинам: не стоит провоцировать турецких военных

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции, напомнив о событиях события 1919 года. Президент призвал Афины не провоцировать турецких военных.

"Если продолжите нынешний курс провокаций, то заплатите высокую цену. Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте об Измире", - заявил Эрдоган.

Согласно информации СМИ, турецкий лидер намекает на события 1919 года, когда Измир заняли греческие военные, а вскоре после этого их из города выбили войска Мустафы Кемаля Ататюрка.

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