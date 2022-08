Эрдан: "Сделка с Ираном нанесет ущерб не только Израилю"

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан во вторник дал интервью CNN в свете того, что мировые державы и Иран готовятся возобновить ядерную сделку.



В интервью Эрдан предупредил, что ядерная сделка с Ираном может нанести вред не только Израилю, но и всему миру.



"Я думаю, совершенно очевидно, что Израиль считает, что эта сделка нанесет серьезный ущерб не только региональной безопасности, но и глобальной безопасности. Для Израиля Иран представляет собой экзистенциальную угрозу. Мы единственная страна, которой режим аятоллы открыто и публично угрожает уничтожением, и эта сделка не решит даже единственную проблему, которую она должна была решить, то есть - помешать Ирану стать ядерной державой", - подчеркнул Эрдан.



Израильский дипломат отметил, что в Израиле надеются, что международное сообщество "проснется" и поймет, что гонку Ирана по производству бомбы можно остановить "только с помощью сочетания дипломатической изоляции, разрушительных экономических санкций, а также реальной военной угрозы, которая заставит их выбирать между собственным выживанием и их опасными, безумными ядерными амбициями".



Гилад Эрдан резюмировал, что если вышеперечисленного не случится, то Израиль "не связан никаким международным соглашением, которое ставит под угрозу безопасность страны".





Today, I was interviewed about the Iran nuclear deal on @CNNConnect. I made it clear that a nuclear Iran threatens the region & the world and 🇮🇱 will not be bound by any agreement that harms our security. We must stop radical Iran from becoming a nuclear threshold state. Watch: pic.twitter.com/iakY7hqXM7