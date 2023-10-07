



Эрдан призвал Совбез осудить ХАМАС: Нулевая терпимость к военным преступлениям

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Сержио Франсе Данезе, бразильскому дипломату, который в этом месяце председательствует в Совете Безопасности, призвав Совет Безопасности немедленно осудить ХАМАС.



“Пришло время международному сообществу, включая Совет Безопасности, однозначно осудить ужасающие террористические атаки, совершенные Хамасом и всеми террористическими организациями против гражданского населения Израиля”, – написал Эрдан.



“Израиль ожидает и требует солидарности и поддержки всех тех членов международного сообщества, которые выступают против этого варварского терроризма и убийства невинных мужчин, женщин и детей. Он не потерпит морального равенства между теми, кто защищается от терроризма, и теми, кто его совершает. Не может быть другого выбора, кроме нулевой терпимости к военным преступлениям ХАМАСаи его программе геноцида".



Эрдан также возложил вину на Иран за финансирование и руководство ХАМАС.



“Государство Израиль будет действовать любым необходимым способом, чтобы защитить своих граждан и суверенитет от продолжающихся террористических атак, исходящих из сектора Газа и осуществляемых ХАМАС и другими террористическими организациями”, – написал он. “Мы не будем бездействовать, когда израильтян убивают”.