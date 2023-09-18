



Эрдан: ООН неподходящее место для антиправительственных протестов

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил демонстрации, которые запланированы в США во время визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"ООН, где находятся ненавистники Израиля, является неподходящим местом для антиправительственных протестов. Это только привлечет их внимание", - сказал Эрдан.



По его словам, демонстранты могут проводить акции протеста где угодно в Израиле, но в момент заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке этого делать не стоит. Эрдан также прокомментировал предстоящую встречу Нетаниягу с президентом США Джо Байденом.



"Встреча пройдет в отеле, где остановился президент, я предполагаю, что будет встреча и в Белом доме", - считает он.



Ранее организаторы акций протеста в США резко осудили высказывания премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что они “объединились” с ООП и Ираном.

