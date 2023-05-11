



Эрдан: Нам удалось остановить осуждение Израиля в Совете Безопасности ООН

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что помешал Совету Безопасности ООН выступить с заявлением, осуждающим Израиль в связи с нынешней военной операцией в Газе.



“Нам удалось остановить предложение в Совете Безопасности ООН опубликовать заявление с осуждением Израиля”, – сказал Эрдан радио Галей ЦАХАЛ. “Слушание прошлой ночью закончилось ничем”.



Эрдан добавил, что считает неправильным решение президента США Джо Байдена не приглашать премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Белый дом, но предполагает, что это может быть больше связано с “внутренней политикой”.