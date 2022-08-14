



Эрдан - Гутерришу: отменить увольнение чиновницы, занимающейся палестинцами

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан потребовал отменить увольнение высокопоставленного чиновника Организации Объединенных Наций.

Об этом он написал генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Глава одного из офисов ООН, обслуживающих палестинцев, Сара Маскрофт была уволена после того, как осудила ракетные обстрелы, совершенные "Исламским джихадом"

"Хотя мы не всегда соглашались со всеми твитами г-жи Маскрофт или ее коллег из ООН, несогласие или критика Израиля выражались в нормативной форме. Однако Израиль встревожен тем, что возмущение палестинцев по поводу твитов

так быстро вылилось в лишение высокопоставленного сотрудника ООН возможности сохранять свою работу и выражать свое мнение", — отметил он.

Эрдан призвал рассмотреть вопрос о Маскрофт с особой тщательностью.

"Хотя Израиль поддерживает конструктивное взаимодействие с официальными лицами и агентствами ООН, мы не можем мириться с такими вопиющими двойными стандартами", — подчеркнул он.