



Эрдан: Аббас потерял рассудок, необходимо его устранить

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан считает, что пришло время устранить Махмуда Аббаса с должности председателя Палестинской автономии, потому что тот уже потерял рассудок.



Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью газете The Jerusalem Post в преддверии старта Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда прибудет премьер-министр Биньямин Нетаниягу после Рош ха-Шана.



"Пришло время сосредоточиться на устранении Аббаса с арены. По моему мнению, мы сосредотачиваемся на ХАМАСа или палестинском "Исламском джихаде" как на наших врагах в ходе военных операций, но на самом деле нам следует сосредоточиться и на Палестинской автономии под руководством Аббаса как на враге", - считает Эрдан.



Он добавил, что после устранения Аббаса Израиль не будет участвовать в назначении его преемника. Однако есть опасения того, что власть захватит ХАМАС.



"Тот факт, что ХАМАС контролирует Газу, является не только проблемой в сфере безопасности. Дело в том, что ПА ведет себя как вражеская власть. Я надеюсь, что американская администрация тоже это усвоит и дважды подумает, на кого нужно поставить", - добавил он.