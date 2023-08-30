



Эра боевых роботов: США выпустят тысячи автономных машин в течение двух лет

Военные США планируют использование тысяч автономных систем вооружения в ближайшие два года, чтобы противостоять растущей мощи Китая. Об этом 28 августа заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.



По ее словам, инициатива “Репликатор” направлена ​​на сотрудничество с оборонными и другими технологическими компаниями для производства больших объемов систем для всех родов войск. За последнее десятилетие все большее распространение получили военные системы, способные работать независимо. Но масштаб и размах заявления США ясно показывают, что будущее конфликтов изменилось – наступила эра боевых роботов.



Война России в Украине продемонстрировала, что технология готова к реальному использованию. Барражирующие боеприпасы, разновидность летательных аппаратов-роботов, широко используются для поиска и поражения бронетехники и артиллерии. Украинские военно-морские ударные дроны парализовали Черноморский флот России, вынудив их военные корабли с экипажами оставаться в порту.



Хикс подчеркнула необходимость изменить методы ведения войн. Она заявила, что новая программа “Репликатор” развернет тысячи роботов в различных областях в течение следующих 18–24 месяцев.

