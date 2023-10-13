



Эр-Рияд заморозил переговоры о нормализации с Израилем

Саудовская Аравия заморозила переговоры о нормализации отношений с Израилем.



Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".



Уточняется, что Эр-Рияд заморозил переговоры из-за войны, которую ХАМАС навязал Израилю. На какой срок, неизвестно.



До начала войны официальные лица США, которые выступают посредниками, сообщали о прорыве в переговорах о нормализации. Саудовская Аравия выдвинула ряд требований, которые включали, в том числе, собственную ядерную программу. Официальные лица предупреждали, что всем сторонам придется пойти на уступки.