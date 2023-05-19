



Эр-Рияд: восхождение законодателей на Храмовую Гору - "провокация"

Саудовская Аравия, как и ряд арабских государств, осудила вчерашнее восхождение израильских законодателей на Храмовую Гору в рамках празднования Дня Иерусалима.



Соответствующее заявление 19 мая обнародовало министерство иностранных дел страны.



"Саудовская Аравия осуждает проникновение министра и членов Кнессета в сопровождении израильских охранников", - сказали в Эр-Рияде.



Внешнеполитическое ведомство назвало восхождение на Храмовую Гору "нарушением и провокацией", выразив "поддержку любых усилий по достижению решения палестинского вопроса".