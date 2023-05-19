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Эр-Рияд: восхождение законодателей на Храмовую Гору - "провокация"
19.05.2023 13:01 Алина Груднева

Эр-Рияд: восхождение законодателей на Храмовую Гору - "провокация"

Саудовская Аравия, как и ряд арабских государств, осудила вчерашнее восхождение израильских законодателей на Храмовую Гору в рамках празднования Дня Иерусалима.

Соответствующее заявление 19 мая обнародовало министерство иностранных дел страны.

"Саудовская Аравия осуждает проникновение министра и членов Кнессета в сопровождении израильских охранников", - сказали в Эр-Рияде.

Внешнеполитическое ведомство назвало восхождение на Храмовую Гору "нарушением и провокацией", выразив "поддержку любых усилий по достижению решения палестинского вопроса".

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