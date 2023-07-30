



Эр-Рияд проведет мирные переговоры по Украине

Власти Саудовской Аравии намерены провести мирные переговоры относительно Украины.



По данным The Wall Street Journal, ожидается, что мероприятие состоится в Джидде 5-6 августа.



На саммит приглашены представители десятков стран, в том числе Украины, Индии и Бразилии. Зато россиян на мероприятие не пригласили.



Уточняется, что переговоры состоятся на фоне борьбы Кремля с западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, из которых многие занимают нейтральную позицию в отношении войны.



Ожидается, что в конце года состоится мирный саммит по итогам этих усилий, где будет подписан документ с общими принципами для завершения войны в Украине.

