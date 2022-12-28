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Е.Пригожин об "эротических фантазиях" Д. Медведева
28.12.2022 21:14 Аркадий Бочаровский

Е.Пригожин об "эротических фантазиях" Д. Медведева

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют создателем ЧВК «Вагнер», пренебрежительно отозвался об экономическом прогнозе первого заместителя президента России в ВПК Дмитрия Медведева на 2023 год.

Его комментарий опубликовал телеграм-канал «Кепка Пригожина».

Бизнесмен заявил, что «ознакомился с «прогнозами», но не может «никак прокомментировать эротические фантазии». При этом он отметил: «Что касается обстановки на фронте, я хорошо в нее погружен, но это мой маленький секрет».

Ранее Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поддержал традицию многих политиков и известных людей поупражняться «в футуристических гипотезах» перед Новым годом. Он заранее отметил, что это соревнование «в предложении самых неожиданных и даже абсурдных» прогнозов.

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