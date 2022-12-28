



Е.Пригожин об "эротических фантазиях" Д. Медведева

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют создателем ЧВК «Вагнер», пренебрежительно отозвался об экономическом прогнозе первого заместителя президента России в ВПК Дмитрия Медведева на 2023 год.



Его комментарий опубликовал телеграм-канал «Кепка Пригожина».



Бизнесмен заявил, что «ознакомился с «прогнозами», но не может «никак прокомментировать эротические фантазии». При этом он отметил: «Что касается обстановки на фронте, я хорошо в нее погружен, но это мой маленький секрет».



Ранее Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поддержал традицию многих политиков и известных людей поупражняться «в футуристических гипотезах» перед Новым годом. Он заранее отметил, что это соревнование «в предложении самых неожиданных и даже абсурдных» прогнозов.