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"Эпоху правления Елизаветы II будут помнить веками"
09.09.2022 09:10 Алина Груднева

"Эпоху правления Елизаветы II будут помнить веками"

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.

 
"Я и моя жена Сара, вместе со всем народом Израиля, выражаем наши соболезнования народу Великобритании и королевской семье в связи с кончиной королевы Елизаветы II", - сказал он.
 
По словам Нетаниягу, она была легендарным правителем, маяком честности, силы и солидарности. 
 
"Эпоху ее правления будут помнить веками. Да будет благословенна ее память", - добавил он.

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