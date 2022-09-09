



"Эпоху правления Елизаветы II будут помнить веками"

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.

"Я и моя жена Сара, вместе со всем народом Израиля, выражаем наши соболезнования народу Великобритании и королевской семье в связи с кончиной королевы Елизаветы II", - сказал он.

По словам Нетаниягу, она была легендарным правителем, маяком честности, силы и солидарности.

"Эпоху ее правления будут помнить веками. Да будет благословенна ее память", - добавил он.