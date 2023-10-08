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Эмоциональное видео в поддержку Израиля от бойцов ВСУ
08.10.2023 13:52 Алина Груднева

Эмоциональное видео в поддержку Израиля от бойцов ВСУ

Украинские военные опубликовали видео в поддержку Израиля, который подвергся террорситической атаке ХАМАСа.

"Ни в одной стране мира нельзя давать шансов на жизнь террористам, которые приходят на чужие земли уничтожать города и людей", - говорят бойцы.

По их словам, такие нападения являются преступлением против цивилизованного мира, который должен объединиться.

"Каждая жизнь имеет значение, как в Израиле, так и в Украине. Однако также мы знаем, что врага можно победить и прогонять со своей земли, когда на твоей стороне правда и надежные союзники. Вооруженные силы Украины уверены, что порядок будет восстановлен. Враг будет разбит", - сказали украинские защитники.

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