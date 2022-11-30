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Эльор Азария: я надеялся, что у нас научились поддерживать солдат
30.11.2022 13:24 Аркадий Бочаровский

Эльор Азария: я надеялся, что у нас научились поддерживать солдат


Солдат Эльор Азария, застреливший несколько лет назад террориста в Хевроне - и осужденный за это, дал интервью радио Галей Исраэль.

Азария сказал: "Эти люди, которые пришли к солдатам в Хевроне, пришли организованно, к солдатам, которые рисковали своей жизнью, чтобы защитить в том числе  и этих анархистов. Я ожидал, что они усвоят урок - поддерживать солдат. Я вообще не понимаю, за что наказали бойца, если бы он сказал "Захава Гальон  наведет здесь порядок", разве кто-то стал бы об этом говорить?"

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