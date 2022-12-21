



Элон Маск: я уйду с поста генерального директора Twitter

Миллиардер Элон Маск заявил, что уйдет с поста генерального директора Twitter - после того, как за это проголосовали большинство пользователей социальной сети в ходе проведенного им опроса.



Маск написал твит, в котором говорится: “Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы согласиться на эту работу! После этого я буду просто руководить командами разработчиков программного обеспечения и серверов”.