



ELNET проведет в мае третью международную политическую конференцию в Париже

ELNET, ведущая организация, занимающаяся укреплением отношений между Европой и Израилем на основе общих демократических ценностей и стратегических интересов, проведет свою третью Международную политическую конференцию EIPC в мае 2023 года в Париже.



В конференции примут участие 70 влиятельных политиков и деятелей общественного мнения из Европы, Израиля, США и арабских стран, чтобы обсудить и повлиять на формирование европейской ближневосточной политики и отношений между Европой и Израилем.



Тема конференции – “Новая эра в отношениях между Европой и Израилем”, и ее сессии будут посвящены новые вызовам безопасности, войне в Украине и ее последствиям, нормализации израильско-арабских отношений, российской и иранской угрозе, энергетике и продовольственной безопасности, изменению климата, антисемитизму и антисионизму.



Это партнерство может решить общие проблемы, включая терроризм, киберугрозы и энергетическую безопасность, способствуя экономическому росту и конкурентоспособности. Поэтому укрепление отношений между Европой и Израилем жизненно важно для создания безопасного и процветающего будущего для обоих регионов.



Конференция по международной политике ELNET является единственной общеевропейской произраильской конференцией.



Мероприятие состоится 8-10 мая в Париже.