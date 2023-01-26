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Элькин: "Судебная реформа пойдет на решение проблем Дери и Нетаниягу"
26.01.2023 08:10 Ольга Белозерова

Элькин: "Судебная реформа пойдет на решение проблем Дери и Нетаниягу"

Депутат Кнессета Зеэв Элькин прокомментировал предупреждения главы Банка Израиля о последствиях судебной реформы.

"Нетаниягу находится на пути столкновения с экономической системой. Глава банка не угрожает премьер-министру. Он не занимается политикой и не связан ни с одним лагерем. Все, что он сделал, это привлек внимание премьер-министра к своему взгляду на международную экономическую арену", - заявил Элькин.

Депутат продолжил: "Судебная реформа пойдет на решение личных проблем Дери и Нетаниягу. Достичь договоренностей по этому вопросу невозможно. Мы мчимся к лобовому столкновению". 

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