



Элькин: "Судебная реформа пойдет на решение проблем Дери и Нетаниягу"

Депутат Кнессета Зеэв Элькин прокомментировал предупреждения главы Банка Израиля о последствиях судебной реформы.



"Нетаниягу находится на пути столкновения с экономической системой. Глава банка не угрожает премьер-министру. Он не занимается политикой и не связан ни с одним лагерем. Все, что он сделал, это привлек внимание премьер-министра к своему взгляду на международную экономическую арену", - заявил Элькин.



Депутат продолжил: "Судебная реформа пойдет на решение личных проблем Дери и Нетаниягу. Достичь договоренностей по этому вопросу невозможно. Мы мчимся к лобовому столкновению".