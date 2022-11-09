



Элькин: рекомендовать Нетаниягу не будем, рекомендовать кого-то еще - патетично

Министр Зеэв Элькин из Махане Мамлахти объяснил в интервью на радио Галей ЦАХАЛ решение партии не рекомендовать кандидата на пост премьер-министра.



"Мы, конечно, не будем рекомендовать Нетаниягу, но рекомендовать кого-то другого на основании этих результатов просто патетично. Результаты выборов очевидны, и нет смысла играть в эту игру в ее нынешнем виде", - сказал Элькин.



Кроме того, он пояснил: "У нас нет проблем с сотрудничеством с "Еш Атид", мы делали это в течение последнего года и будем делать это и в оппозиции. Нам не нужно критиковать поведение Лапида в процессе выборов - это делает каждый комментатор".