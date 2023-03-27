



Элькин: Нетаниягу подлил масла в огонь протеста, когда уволил Галанта

В разговоре с "7 каналом" председатель фракции "Маханэ Мамлахти", депутат Кнессета Зеев Элькин отверг утверждения о том, что против правовой реформы протестуют только левые, которые находятся в оппозиции к действующей власти.



"Сегодня мы видим, кто те люди, которые выступили за остановку реформы. Хаим Бивас, председатель центра местного самоуправления, является ярким представителем "Ликуд". Он принял это решение при поддержке глав местных органов власти, подавляющее большинство которых из "Ликуд". Человек, остановивший полеты в Израиле, — Пинхас Идан, тоже член "Ликуда". Эти люди против "Ликуд"? Разве Юлий Эдельштейн и Йоав Галант не являются членами "Ликуд"?" — задается вопросом Элькин.



По его словам, "те, кто сегодня говорят, что это нужно остановить, — это не представители левых или люди, которые хотят свергнуть правительство, а люди, которые видят, что Нетаниягу довел страну до безвыходного положения и национальная ответственность требует от них заявить об этом".



Элькина спросили, прекратится ли протест, если Нетаниягу объявит об отмене реформ, и он ответил: "Мы не контролируем протест. Это не то, что контролируется какой-то определенной партией. Человеком, который вчера организовал эти демонстрации, был Биньямин Нетаниягу, принявший безответственное решение уволить министра обороны. Если есть кто-то, кто разжигает протест, так это Биньямин Нетаниягу. На самом деле никто не контролирует эту огромную публику, люди решают выйти на улицы, потому что чувствуют, что здесь творится что-то плохое".



Элькин по-прежнему не исключает диалога о реформе: "Мы заявили, что как только правительство остановит реформу, мы готовы провести переговоры. Я предполагаю, что если будет достигнута согласованная позиция по реформе, большинство протестов прекратятся".



"Мы все ждем, что скажет Биньямин Нетаниягу. Как только будет реальное объявление об остановке реформы и будет готовность начать переговоры, мы будем там", - заключил Элькин.

