



Элькин - Фогелю: может, пора уже успокоиться

Депутат Зеэв Элькин отреагировал на призыв Цвики Фогеля арестовать Яира Лапида и Бени Ганца за "государственную измену и подстрекательства".



Об этом он написал в Twitter.



По словам Элькина, он вырос в месте, где было запрещено критиковать правительство, за что могли посадить в тюрьму. Там политики говорили полиции, кого нужно арестовывать.



"Поверь мне, это не то место, где ты хочешь жить. Может, пора уже успокоиться", - сказал Элькин.



Ранее аналогичным образом отреагировал Лапид, пообещав, что оппозиция не позволит "захватить любимую страну".



В свою очередь, депутат от "Оцма Йеудит" Альмог Коэн поддержал Фогеля. В комментарии 13-му каналу он сказал, что на лидеров оппозиции будут надеты наручники, если они продолжат "подстрекательства и стремление к кровопролитию на улицах".

