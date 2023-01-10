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Элькин - Фогелю: может, пора уже успокоиться
10.01.2023 21:45 Алина Груднева

Элькин - Фогелю: может, пора уже успокоиться

Депутат Зеэв Элькин отреагировал на призыв Цвики Фогеля арестовать Яира Лапида и Бени Ганца за "государственную измену и подстрекательства".

Об этом он написал в Twitter.

По словам Элькина, он вырос в месте, где было запрещено критиковать правительство, за что могли посадить в тюрьму. Там политики говорили полиции, кого нужно арестовывать.

"Поверь мне, это не то место, где ты хочешь жить. Может, пора уже успокоиться", - сказал Элькин.

Ранее аналогичным образом отреагировал Лапид, пообещав, что оппозиция не позволит "захватить любимую страну".

В свою очередь, депутат от "Оцма Йеудит" Альмог Коэн поддержал Фогеля. В комментарии 13-му каналу он сказал, что на лидеров оппозиции будут надеты наручники, если они продолжат "подстрекательства и стремление к кровопролитию на улицах".
 

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