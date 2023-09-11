



Элькин – Бен-Гвиру: Нетаниягу смеется над вами превращает вас в клоуна

Депутат Кнессета от блока "Махане-Мамлахти" Зеэв Элькин высмеял министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после спора между ним и премьер-министром Биньямином Нетаниягу во время обсуждения ухудшения условий содержания заключенных-террористов.



Нетаниягу отклонил просьбу Бен-Гвира ужесточить условия и сообщил ему, что свяжется с юридическим советником, чтобы получить интерпретацию закона и принять решение по этому вопросу.



Бен-Гвир прокомментировал этот аргумент в Twitter: “В конце концов, меня беспокоит и будет беспокоить только безопасность жизни граждан Государства Израиль. Вот почему меня послали это сделать, и я это сделаю. Я не позволю никому отговорить меня”.



Элькин ретвитнул пост Бена-Гвира и написал: “Вы ошибаетесь, Нетаниягу не пытается вас отговорить, он просто смеется над вами и превращает вас в клоуна, хотя вы делаете это и без него”.



“Вам повезло, что он, по крайней мере, не вмешался в стратегический вопрос о питах”, – пошутил Элькин, ссылаясь на решение Бен-Гвира прекратить позволять заключенным террористам ежедневно получать свежеиспеченные питы.