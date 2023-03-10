Новости » Политика
Элиягу: решение Бахарав-Миара - серьезный удар по демократии
10.03.2023 13:33 Алина Груднева

Элиягу: решение Бахарав-Миара - серьезный удар по демократии

Министр наследия Амихай Элиягу осудил решение юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара приостановить отстранение командующего округом Тель-Авива Амихая Эшеда от должности.

"Ее решение вмещаться в обсуждение министра внутренней безопасности представляет собой серьезный ущерб израильской демократии", - подчеркнул он.

По словам министра, те, кто мешают избранным должностным лицам выполнять требования избирателей, нанесут ущерб не только демократии, но и безопасности граждан.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы