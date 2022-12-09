



Элиягу - Лапиду: кричите дальше, мы восстановим то, что вы разрушили

Депутат Кнессета Амихай Элиягу ответил уходящему в отставку премьер-министру Яиру Лапиду на критику формируемого Биньямином Нетаниягу правительства.

"Лапид сидел с "Братьями-мусульманами", поддерживающими терроризм, и ждал ответов Совета шуры. А теперь он кричит на правое правительство, - это смешно и жалко. Продолжайте и дальше кричать на мостах. Мы объединимся и восстановим то, что вы разрушили", - сказал он.

Ранее Лапид присоединился к сторонникам Еш Атид, которые протестуют на мостах против правительства Нетаниягу.

"На наших глазах создается самое экстремистское и безумное правительство в истории страны. Нетаниягу слаб, партнеры шантажируют его, и в результате все, что нам дорого, рушится на глазах", - сказал он.