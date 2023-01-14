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Элиад Шрага: Сыны света, я говорю вам сегодня - нас не остановить
14.01.2023 20:58 Аркадий Бочаровский

Элиад Шрага: Сыны света, я говорю вам сегодня - нас не остановить

Элиад Шрага, председатель движения за качество власти, выступил на демонстрации в Тель-Авиве.
 
Шрага сказал: "Сыны тьмы усердно сокрушали стены крепости и преуспели в своей миссии. Вся крепость разрушена.  Дети Света,  я говорю вам сегодня, мы все вместе, мы не будем сдерживаться, мы будем продолжать до конца, вести и управлять битвой за образ и идентичность государства Израиль, как страны демократической и как либерального государства".
 

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