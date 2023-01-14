



Элиад Шрага: Сыны света, я говорю вам сегодня - нас не остановить

Элиад Шрага, председатель движения за качество власти, выступил на демонстрации в Тель-Авиве.



Шрага сказал: "Сыны тьмы усердно сокрушали стены крепости и преуспели в своей миссии. Вся крепость разрушена. Дети Света, я говорю вам сегодня, мы все вместе, мы не будем сдерживаться, мы будем продолжать до конца, вести и управлять битвой за образ и идентичность государства Израиль, как страны демократической и как либерального государства".

