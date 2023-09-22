



Эли Коэн встретился с главой МИД Израиля: что обсудили

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с египетским коллегой Самехом Шукри.



Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.



Во время встречи стороны обсудили двустороннее развитие отношений, а также расширение торгово-экономических связей.



Кроме того, поднимался вопрос о событиях на Ближнем Востоке и возможностях укрепления стабильности.



"Залогом этого является партнерство между Египтом и Израилем", - прокомментировал Коэн.