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Эли Коэн встретился с главой МИД Израиля: что обсудили
22.09.2023 15:29 Алина Груднева

Эли Коэн встретился с главой МИД Израиля: что обсудили

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с египетским коллегой Самехом Шукри.

Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи стороны обсудили двустороннее развитие отношений, а также расширение торгово-экономических связей.

Кроме того, поднимался вопрос о событиях на Ближнем Востоке и возможностях укрепления стабильности.

"Залогом этого является партнерство между Египтом и Израилем", - прокомментировал Коэн.

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