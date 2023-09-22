Эли Коэн встретился с главой МИД Израиля: что обсудили
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с египетским коллегой Самехом Шукри.
Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
Во время встречи стороны обсудили двустороннее развитие отношений, а также расширение торгово-экономических связей.
Кроме того, поднимался вопрос о событиях на Ближнем Востоке и возможностях укрепления стабильности.
"Залогом этого является партнерство между Египтом и Израилем", - прокомментировал Коэн.
שמחתי לפגוש את ידידי, שר החוץ של מצרים, סאמח שוכרי, בניו יורק.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) September 22, 2023
דיברנו על קידום היחסים בין המדינות והרחבת הסחר והיחסים הכלכליים.
שוחחנו על ההתפתחויות האזוריות במזרח התיכון והאפשרות לקדם יציבות אזורית.
השותפות בין מצרים לישראל היא עוגן של יציבות אזורית. pic.twitter.com/HMv0pLHshM