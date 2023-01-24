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Эли Коэн провел переговоры с главой МИД Чехии: детали
24.01.2023 19:48 Ольга Белозерова

Эли Коэн провел переговоры с главой МИД Чехии: детали

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел сегодня разговор с чешским коллегой Яном Липавским.

"Говорили о важности ужесточения санкций против Ирана и объявления КСИР террористической организацией во всех странах Европы", - написал Коэн по итогам переговоров.

Израильский министр также отметил, что поблагодарил Яна Липавского "за поддержку Израиля в международных институтах". Глава чешского МИДа заявил, что продолжит работать в этом направлении.

"Мы договорились об укреплении отношений между странами", - написал Коэн.

 

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