Эли Коэн провел переговоры с главой МИД Чехии: детали

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел сегодня разговор с чешским коллегой Яном Липавским.



"Говорили о важности ужесточения санкций против Ирана и объявления КСИР террористической организацией во всех странах Европы", - написал Коэн по итогам переговоров.



Израильский министр также отметил, что поблагодарил Яна Липавского "за поддержку Израиля в международных институтах". Глава чешского МИДа заявил, что продолжит работать в этом направлении.



"Мы договорились об укреплении отношений между странами", - написал Коэн.





