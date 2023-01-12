



Эли Коэн провел переговоры с главой дипломатии ЕС: детали

Сегодня министр иностранных дел Израиля Эли Коэн побеседовал с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе разговора израильский дипломат подчеркнул важность заседания Совета ассоциации ЕС-Израиль, которое состоялось в октябре впервые за десятилетие.



Как сообщает Times of Israel, Коэн также выразил надежду что связи между ЕС и Израилем будут продолжать расти.



Отмечается, что разговор состоялся на фоне ожидания того, что, хотя отношения Иерусалима с Европой будут процветать в сфере торговли, исследований и энергетики, они столкнутся из-за дипломатических вопросов, таких как Храмовая гора, Восточный Иерусалим и строительство поселений в Иудее и Самарии.