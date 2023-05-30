



Эли Коэн призвал противостоять Ирану, пока еще не слишком поздно

Министр иностранных дел Эли Коэн провел переговоры с чешским, словацким и австрийским коллегами в Братиславе.



Глава внешнеполитического ведомства призвал принять меры против угрожающего безопасности Европы Ирана.



"Вчера в поле зрения Ирана были страны Персидского залива, Саудовская Аравия и Израиль, сегодня — Украина. Завтра будете вы. Если мы не будем работать вместе, станет слишком поздно", — предупредил он.



По словам Коэна, Израиль является "стратегическим активом для стран Европы" в сферах энергетики, безопасности, борьбы с терроризмом и региональной стабильности.

