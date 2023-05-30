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Эли Коэн призвал противостоять Ирану, пока еще не слишком поздно
30.05.2023 16:19 Алина Груднева

Эли Коэн призвал противостоять Ирану, пока еще не слишком поздно

Министр иностранных дел Эли Коэн провел переговоры с чешским, словацким и австрийским коллегами в Братиславе.

Глава внешнеполитического ведомства призвал принять меры против угрожающего безопасности Европы Ирана.

"Вчера в поле зрения Ирана были страны Персидского залива, Саудовская Аравия и Израиль, сегодня — Украина. Завтра будете вы. Если мы не будем работать вместе, станет слишком поздно", — предупредил он.

По словам Коэна, Израиль является "стратегическим активом для стран Европы" в сферах энергетики, безопасности, борьбы с терроризмом и региональной стабильности.
 

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