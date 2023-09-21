



Эли Коэн пригласил главу МИД ОАЭ в Израиль

Министр иностранных дел Эли Коэн провел встречу в кулуарах Генассамблеи ООН с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном.



Стороны говорили о связях, региональной безопасности и продвижении экономических проектов посредством двустороннего и международного сотрудничества.



"За три года с момента подписания Соглашений Авраама отношения между Израилем и ОАЭ расширились и углубились", - сказал Коэн.



По словам министра, за это время было много новых достижений. Более того, отношения между Израилем и ОАЭ стали моделью мира, которая способствует процветанию и региональной стабильности. В конце переговоров Коэн пригласил собеседника посетить Израиль с дипломатическим визитом. В свою очередь, Нахайян выразил надежду на встречу с коллегой в Дубае в конце ноября.