



Эли Коэн прибыл в Рим: осудил атаки на христиан и не только

В четверг, 13 июля, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Рим с официальным визитом и посетил Ватикан.



По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, он встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.



Стороны обсудили дальнейшее укрепление отношений в свете большого прогресса и расширения сотрудничества в сферах экономики, инноваций и энергетики. Была отмечена важность межправительственной встречи в формате G2G для дальнейшего развития сотрудничества.



"Италия — один из самых больших друзей Израиля в Европе. Отношения между нашими странами каждый день достигают новых высот. Я поблагодарил моего друга, министра иностранных дел Таяни, за поддержку Израиля со стороны Италии на международной и европейской аренах. Мы обсудили вызовы региональной безопасности на Ближнем Востоке и в Европе, а также о возможности участия Италии в расширении круга мира, особенно со странами Северной Африки", - сообщил Коэн.



В Ватикане министр иностранных дел присоединяется к растущему списку официальных лиц, публично осуждающих недавние нападения на христиан в Иерусалиме и по всей стране.



"Мы привержены защите их безопасности и чести. Мы и впредь будем проявлять нулевую терпимость к актам насилия на почве ненависти", — подчеркнул он на встрече с министром иностранных дел Святого Престола Полом Галлахером.



Коэн не встречался с Папой Римским Франциском, у которого в летние месяцы, как правило, менее насыщенный график. Более того, понтифик по-прежнему восстанавливается после операции.



Напомним, это - первый визит главы израильского внешнеполитического ведомства в Ватикан за последние 12 лет.