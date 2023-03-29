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Эли Коэн посетит Кипр с официальным визитом
29.03.2023 18:53 Ирина Демьянова

Эли Коэн посетит Кипр с официальным визитом

Министр иностранных дел Эли Коэн завтра вылетает с двухдневным визитом на Кипр.

Он встретится с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и проведет трехстороннюю встречу с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом и их греческим коллегой Никосом Дендиасом.

В своем заявлении Коэн указывает на важность энергетической безопасности, говоря, что "война в Украине и энергетический кризис в Европе научили всех нас тому, что мы должны укреплять наш энергетический рынок и создавать разнообразные источники энергии".
 

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