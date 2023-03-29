



Эли Коэн посетит Кипр с официальным визитом

Министр иностранных дел Эли Коэн завтра вылетает с двухдневным визитом на Кипр.



Он встретится с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и проведет трехстороннюю встречу с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом и их греческим коллегой Никосом Дендиасом.



В своем заявлении Коэн указывает на важность энергетической безопасности, говоря, что "война в Украине и энергетический кризис в Европе научили всех нас тому, что мы должны укреплять наш энергетический рынок и создавать разнообразные источники энергии".

