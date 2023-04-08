



Эли Коэн поговорил с главой МИД Италии после убийства туриста в Тель-Авиве

Министр иностранных дел Эли Коэн провел переговоры с итальянским коллегой Антонио Таяни.



Глава внешнеполитического ведомства выразил свои соболезнования в связи со смертью гражданина Италии Алессандро Фарини, убитого прошлой ночью в результате теракта в Тель-Авиве.



"Израиль и Италия объединяются против терроризма, который угрожает всем нам. В беседе с министром иностранных дел Италии я выразил соболезнования от имени правительства Израиля и народа Израиля", - сказал он после переговоров.



По словам Коэна, глава МИД Италии отметил, что правительство его страны поддерживает Израиль в эти трудные дни.

