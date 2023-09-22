



Эли Коэн обвинил ООН в лицемерии

Министр иностранных дел Эли Коэн выступил с жесткой критикой в отношении ООН, где большинство резолюций касаются осуждения Израиля.



"Из 70 резолюций, которые ежегодно выносятся на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, более 20 процентов касаются осуждения Израиля. Сравните с 1 резолюцией против Ирана, 1 против Сирии и 1 против Северной Кореи", - возмутился он.



По словам министра, в ООН не осуждают Палестинскую автономию за выплату зарплат террористам, убивавшим евреев. Он подчеркнул, что ПА является единственным местом в мире, которое поощряет убийц, если их жертвами являются евреи.



"Тот факт, что президент Ирана Раиси выступает с трибуны ООН, в то время как Иран призывает к уничтожению Израиля - государства-члена этой организации, является пятном на ООН и еще одним примером лицемерия, с которым надо покончить", - резюмировал Коэн.